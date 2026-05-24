◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）ツアー初優勝は目の前にあった。3打差の4位で出た吉田鈴（22＝大東建託）は69の好スコアで回り通算8アンダーまで伸ばした。優勝した入谷と終盤まで競り合いながら1打及ばなかった。プロ2年目の22歳は結果を冷静に受け止めた。「自分のプレーとコースに向き合った結果なのでしようがない」と話す口調は淡