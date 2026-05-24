秋元康総合プロデュースのガールズグループ「Rain Tree」が24日、神奈川・ららぽーと横浜で「Rain Tree初夏のフリーライブ〜君の居場所はここにある〜」を開催した。イベント終盤には、待望の5枚目デジタルシングルが8月にリリースされることを発表。さらにサプライズとして、7月4日にダイバーシティ東京プラザで行われるフリーライブで「観客動員2500人」を達成した場合、念願の“16人全員歌唱曲”が制作され、同シングルに追加収