女子総合格闘技イベント「ＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳ５３」（２４日、東京・ニューピアホール）で、イ・イェジ（２６＝韓国）が竹林エル（２２）との熱戦を制した。昨年５月に大島沙緒里を撃破し勢いに乗るイ・イェジは、この日、昨年９月に伊澤星花チャレンジのオーディション合格し復帰した竹林と対戦。ゴングが鳴るとイ・イェジは序盤に竹林に片足タックルをしかけてテークダウンに成功だ。だが竹林に両脚で腰を挟まれてクロ