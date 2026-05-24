◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほペイペイ）ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、日本ハムとの開幕３連戦以来となる同一カード３連勝を収めた。周東佑京外野手は４打数２安打３打点の活躍を見せた。初回から先発・前田悠が満塁弾を浴びて４点の先制を許した。打線は２回、日本ハム・北山から２死満塁のチャンスをつくり、正木の押し出し四球で１点を返し、続く周東が走者一掃三