◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの守護神・杉山一樹が、左手骨折から復帰後4試合目で初のセーブを挙げた。1点を勝ち越した直後の9回に登場。五十幡、レイエスを連続三振に斬り、代打・浅間には四球を与えるも最後は清宮を三飛に打ち取った。4月11日の日本ハム戦で、自身の投球への不満からベンチを殴打して左手を骨折。今月上旬に復帰した。昨季のセーブ王は