◇パ・リーグ西武4―3オリックス（2026年5月24日ベルーナドーム）西武のルーキー守護神・岩城颯空が冷や汗ものの16セーブ目を挙げた。2点リードの9回に登板も、先頭の紅林にソロ本塁打を被弾して1点差に。さらに四球に安打、自身のボークも絡んで2死二、三塁のピンチを招いたが、最後は中川を二飛に打ち取ってゲームセット。リーグトップの16セーブ目に「めちゃくちゃしんどかった。頭の中が真っ白で落ち着きがなか