日本旅行は、「96時間限定 春旅・夏旅タイムセール」を5月22日午後3時から26日午後2時59分まで開催する。国内旅行の宿泊プラン、JR+宿泊パック、航空+宿泊パックを対象に、最大5％割り引く。出発期間は5月23日から6月30日まで。日本旅行会員予約、WESTER会員予約、ゲスト予約のいずれも対象で、tabiwaトラベル/WESTER会員限定プランも含まれる。キャンペーンページからの予約が対象となる。