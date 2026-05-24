板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが５月24日、カンファレンスリーグ（ECL）の出場権を争うプレーオフ決勝で、ユトレヒトと対戦。北中米ワールドカップの日本代表に選出された２人は、揃ってベンチスタートとなった。レギュラーシーズン５位のアヤックスは、勝点３差で６位のユトレヒト相手に中々先制を奪えない。37分にはロングスローから、バウマンが身体を倒しながらオーバヘッド気味にシュートを放つが、枠を外れる。