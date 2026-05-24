◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）桑木志帆（23＝大和ハウス工業）がツアー11年ぶりのアルバトロスを達成した。2番パー5、残り200ヤードの左ラフから4Uで放った第2打は手前のバンカーとグリーンの間のラフに着弾。ピンに向かって転がりカップに収まった。「歓声で入ったと気づいた。信じられない」。桑木は飛び跳ねて喜んだ。15年NEC軽