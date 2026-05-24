モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、“ままごと婚”と呼ばれた最初の結婚について振り返った。テレビ出演は7年ぶり。久しぶりのスタジオに、「この感じが懐かしいです」と笑顔を見せた。10代でモデルとしてデビュー。13歳で伊勢丹のポスター広告に起用されると、ポスター盗難騒動まで起きた。2度の結婚を経て米ハワイへ移住。3人の子供の母として育児に