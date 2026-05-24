元巨人・元木大介氏（54）が自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。巨人時代に清原和博氏がタフィー・ローズとロッカーで大喧嘩した理由を明かした。普段は仲のいい2人だったが、ローズが清原氏のバットを勝手に取り出して触ったとき、けんかにまで発展した。それくらいバットを大切にしていたという。元木氏は「誰にも触らせなかったからね」と、清原氏がバットを何よりも大切に扱う様子を見てきた。ケースにしまう