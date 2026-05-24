◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日東京・駒沢体育館）男子フリースタイル65キロ級決勝は、24年パリ五輪王者の清岡幸大郎（カクシングループ）が田南部魁星（ミキハウス）を3―0で下して優勝した。今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得し、「ほっとしたというのが素直な感想。アジア大会に向けてのスタートに立ったと思っている」と安堵の表情を浮かべた。日体大