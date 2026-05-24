私（スミレ、40代）は夫（シュウ、40代）と息子（タイチ、小6）との3人暮らし。ちょうど1年前、義父が義妹の娘（カンナ、中1）の入学祝いにスマホを買った話をして、息子にも「カンナと同じようにスマホを買ってやるから、小学校卒業時に連絡するように」と話してくれました。しかし小学校卒業の日、息子が義父に連絡すると義父は「こんなときだけ連絡するのか」などと厳しい言葉をかけてきたのです。息子はショックを受けています