タレント・松村邦洋（58）が24日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、現在の体重を明かす場面があった。松村は09年に「第3回東京マラソン」に挑戦し、走行中に倒れて緊急入院。一時は心肺停止状態となり、生死の境をさまよったこともあった。その後、周囲のすすめや危機感からダイエットを決意。当時体重は110キロあったが、炭水化物を制限したりジム通いをしたりし、17年にはわずか8カ