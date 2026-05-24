バレーボール男子代表のセッター・関田誠大（サントリー）が、未来を担う子供たちと交流を深めた。所属事務所と福岡市バレーボール協会が主催した「オリエンタルバイオｐｒｅｓｅｎｔｓ第１回関田誠大杯小学生バレーボール競技大会２０２６」が２３、２４日に開催された。今回は３カテゴリー（男子・女子・混合）から４２チームが参加し、男子の部は「島門ジュニア」、女子の部は「飯原ウィング」、混合の部は「有田ジ