高市早苗首相が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。第７９回カンヌ国際映画祭で濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒とビルジニー・エフィラが女優賞に輝いたことを祝福した。高市氏は「世界三大映画祭の一つであるカンヌ国際映画祭において、岡本多緒さんが、濱口竜介監督作品『急に具合が悪くなる』で女優賞を受賞されました！同作で共に主演を務めたビルジニー・エフィラさんとの同時受賞で、日本人初