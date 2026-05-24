歌舞伎俳優・中村獅童の長男・中村陽喜、次男・中村夏幹が、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した“おすまし”ショットを公開した。中村陽喜と夏幹の２人のインスタグラムが２４日までに更新され「５月２６日火曜日１３時からテレビ朝日『徹子の部屋』に出演させていただきます。陽喜、夏幹は二年前に出演して以来、二回目の『徹子の部屋』です」と出演を報告。おそろいの蝶（ちょう）ネクタイを