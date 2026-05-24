「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）ＪＲＡの公式ユーチューブがレース後に公開され、ジュウリョクピエロに騎乗してＧ１初制覇を果たした今村聖奈騎手のジョッキーカメラがアップされた。ＳＮＳでは、今村騎手の愛馬に対する接し方、感動、興奮に共感する反応が相次いだ。ゲート入りの際には「よし、よし」と優しく声をかけ、１コーナー過ぎに進路が狭くなった際には「あーっ」と大声を出す場面も。最後の直線を向き、馬群を