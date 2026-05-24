受験を巡る夫婦の温度差って、最初は小さくても気づいたら取り返しのつかないくらい広がっていたりしますよね…。妻は妻なりに一生懸命なんでしょうけど、それが子どもにとってプレッシャーになっているとしたら、切ない話です。この家族がどんな結末を迎えるのでしょうか。>>【まんが】子どもを追い詰めるモンスター妻(ウーマンエキサイト編集部)