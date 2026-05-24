◇セ・リーグDeNA1―0ヤクルト（2026年5月24日横浜）DeNA先発・石田裕太郎が6回を4安打無失点で6奪三振の好投。今季3勝目は、本拠地では昨年7月以来の白星で「先制点を取ってもらったのでリードを守り切れるようにと思っていた」と汗を拭った。最速151キロの直球とシンカーを軸に要所を締め「本塁を踏ませなければいいくらいの気持ちで投げた」。初回にいきなり連打で無死一、二塁とされるも、3番・内山を内角の直球で