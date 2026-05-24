こちらは、アメリカ・アリゾナ州のキットピーク国立天文台にあるWIYN望遠鏡で観測した「ばら星雲」（Rosette Nebula、NGC 2237）。いっかくじゅう座の方向、地球から約5000光年先にあります。【▲ キットピーク国立天文台のWIYN望遠鏡で観測した「ばら星雲」（Credit: T. A. Rector/University of Alaska Anchorage, WIYN and NOIRLab/NSF/AURA）】ばら星雲はガスと塵（ダスト）が集まった巨大な分子雲であり、新しい星が次々と生