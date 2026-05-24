Survive Said The Prophetが、初の自主企画フェス『MAGIC HOUR FESTIVAL』を12月26日に東京 豊洲PITにて開催する。 （関連：Survive Said The Prophet、5年ぶり『MAGIC HOUR』ファイナルKnosis、Stand Atlanticと鳴らした“新たな時代へ前進する意志”） 本情報は、現在開催中の『MAGIC HOUR TOUR』東京公演内にて発表されたもの。本イベントは、バンドが長年掲げてきた自主企画イベント『MAGIC HOUR』のコンセプトをさら