読売新聞社は２２〜２４日に全国世論調査を実施した。原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）の供給に問題はないという政府の説明に「納得できない」は６４％で、「納得できる」の２５％を上回った。ナフサはイラン情勢を受け、供給不安が広がっている。政府の説明に「納得できない」は、内閣支持層でも５７％と半数を超えた。高市内閣の支持率は６４％で、前回（４月１７〜１９日調査）からほぼ横ばいだった。不支持率は２