24日の高知競馬4R（ダート1400メートル、10頭立て）で1番人気のローガンパス（セン5＝打越、父サトノアラジン）が1着。鞍上の宮川実（44）は、1999年10月2日の初騎乗から1万4929戦目で地方競馬通算2500勝を達成した。▼宮川実ありがとうございます。2000勝してから次の目標として2500勝と思っていたので良かったです。2500勝の意識はそこまでしていなかったです。次は2700勝を目指して頑張っていきたいです。これからもさら