読売新聞社が２２〜２４日に行った全国世論調査で、皇族数の確保のため、女性皇族が結婚後も皇室に残ることに「賛成」は７５％、「反対」は１４％だった。女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、夫や子どもも皇族とすることに「賛成」は５２％、「反対」は３５％だった。戦後に皇室を離れた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎え入れることに「賛成」は４９％にとどまり、「反対」は３７％で賛否がやや割れた。