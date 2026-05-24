読売新聞社が２２〜２４日に行った全国世論調査で、緊急事態条項を創設する憲法改正への賛否を尋ねたところ、内閣が法律と同等の効力を持つ「緊急政令」を制定できるようにすることに「賛成」が５６％で、「反対」の３３％を上回った。国政選挙の実施が難しい場合に、国会議員の任期を延長できるようにすることについては「賛成」４８％、「反対」３９％だった。参院選の「１票の格差」解消のために導入された隣接県を一つの選