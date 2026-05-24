「ファシズム」という言葉は強い印象を与えるため、現代政治を語る場で使うと「大げさだ」「歴史的な悲劇を軽く扱っている」と受け取られることがあります。しかし、歴史家のルトガー・ブレグマン氏は自身のYouTubeチャンネルで公開した動画の中で、現在のアメリカにはファシズムの10の兆候がすべて見られると主張しています。10 Signs of Fascism. America has all of them. - Rutger Bregmanhttps://rutgerbregman.substack.com/