韓国の13人組グループ・SEVENTEENが、13日、14日に東京ドーム、23日、24日に京セラドーム大阪でファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』を開催。計4公演約18万人が熱狂した。ここでは、14日の東京ドーム公演の模様を届ける。【ライブ写真】ソロカットも！それぞれの魅力を放つSEVENTEEN同公演は、13日、14日の東京・東京ドーム公演を皮切りに開催され、23日、24日には大阪・京セラドーム大阪でも実