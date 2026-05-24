TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が24日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にアシスタントとして生出演し、話題になっているハーフパンツ論争に私見を語った。東京都庁で新たに「東京クールビズ」が始まり、業務内容によってはハーフパンツの着用が可能になった。酷暑を乗り切るために打ち出した施策だが、ネット上では“おじさんのハーフパンツ”問題が議論の的に。ネット上では「服装くらい自由にさせろよ