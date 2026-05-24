25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルの優勝となった。アーセナルがリーグを制するのは03-04シーズン以来、22季ぶりの快挙となった。一時はペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティと競っていたが、終盤でシティが失速。近年とは逆の形でタイトルを獲得している。そんなアーセナルは今季2つ目のタイトルを獲得すべく、31日にハンガリーでパリ・サンジェルマンと対戦する。PSGは昨季のCL王者であり、連覇を阻