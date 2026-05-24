22日、W杯に臨むイングランド代表のメンバーが発表された。バイエルンのハリー・ケイン、今季プレミアリーグを制したアーセナルのブカヨ・サカらが選ばれる中で、マンチェスター・シティのフィル・フォーデン、チェルシーのコール・パーマーらが落選するなど、物議を醸す26名となった。その中で意外な選出となったのが、現在はサウジのアル・アハリでプレイするイヴァン・トニーの代表復帰だ。25-26シーズンは代表でプレイしておら