歌手の松山千春（７０）が２４日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。夫婦デュオ「チェリッシュ」について語った。松山は自身のコンサートを愛知県で開催したことから、チケットぴあ名古屋の社長でイベント会社・サンデーフォーク相談役の桑原宏司氏について触れ、「チェリッシュ。桑原はドラムをたたいてたんですよ」と話した。チェリッシ