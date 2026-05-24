5月24日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。東京競馬場で行われた牝馬クラシック・オークスの予想結果を報告した。今回、本命に指名したラフターラインズは3着に好走。しかし、買い目は1、2着付を中心に組んでいたため馬券は不的中となり、動画は恒例の「ボケェーイ」からスタートした。【動画】本日