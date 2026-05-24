俳優チェ・ジュニョンが、コーヒーチェーン「スターバックス」の製品の記念写真を公開した。5月24日、チェ・ジュニョンは自身のSNSに「スタバ愛は続く」という文章とともに、「スターバックス」「アイスアメリカーノ」というハッシュタグを付けた。【写真】チェ・ジュニョン、不買運動中に“スタバ愛”また、「スタバのデリバリー拒否だって？ 配達されたけど？」として、「感謝のメモまでもらった。アイスアメリカーノはやっぱり