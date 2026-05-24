濱田岳主演のテレビ東京系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（金曜、後９・００）の第５話が２２２日、放送された。主人公の刑事・百武誠（濱田岳）が１０年前にタイムリープし、事件に巻き込まれ命を落とした恋人で新聞記者だった佐伯美咲（石井杏奈）を救おうと事件を解決していく物語。２話から美咲の記者仲間として登場しているのが、郷南新聞の飯田智子。目鼻立ちがはっきりしたショートヘアの美人で、仕事のできる智子を