トランプ米大統領は5月23日、米国とイランが「ほぼ合意に達した」と述べ、最終的な詳細は近日中に公表されるとの見通しを示しました。また、これに伴いホルムズ海峡が開放されることを明らかにしました。一方、イラン側は「両国は覚書の最終調整段階にある」としつつも、現段階では核問題の詳細には踏み込まず、「戦争終結に焦点を当てている」と強調しました。関係者によると、仲介役のパキスタンが双方を暫定合意に近づけたとの