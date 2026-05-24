セクシー女優の小野六花が、デビュー6周年記念写真集『6』が、ジーオーティーより6ファty「クシー女優の小野六花が、デビュー6周年記念写真集『6』が、ジーオーティーより6月5日にリリースされます。【写真】メガネ姿がキュートな小野六花さんアイドルのようなルックスと唯一無二のキャラクターで日本だけにとどまらず、 海外にもファンを増やし続ける小野さん。デビュー6周年を記念した今回の写真集は、本人の思い出も多く、多数