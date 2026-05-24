セルビアのブチッチ大統領は5月24日から28日まで中国を公式訪問します。24日昼、ブチッチ大統領は専用機で北京首都国際空港に到着しました。今回の訪問はブチッチ大統領にとって初の中国への公式訪問となります。セルビアは、中国と「新時代の運命共同体」の共同構築を発表した最初の欧州国家であり、中国にとって東南ヨーロッパ地域における重要なパートナーです。両国指導者の戦略的リーダーシップの下、近年、中国・セルビア関