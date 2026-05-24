定期預金は元本保証があり、投資に不安がある方やリスクを抑えたい方にとって安心の金融商品です。特に、まとまった資金を預ける場合は、金利の差によって得られる利息が大きく変わるので、商品選びが重要です。この記事では、最新の金利情報をもとに「1000万円を1年間預けるのにおすすめな定期預金」を厳選してご紹介しています（金利は2026年5月14日時点）。1000万円を1年間預け入れるなら？ おすすめの銀行6つ1000万円を1年間預
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