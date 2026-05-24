ギタリストの布袋寅泰（64）が24日、自身のインスタグラムを更新し、米ニューヨーク在住のフリーアナウンサーとのショットを公開した。「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」と書き出し、フリーアナウンサーの久保純子と並ぶショットを投稿。布袋はTシャツ＆ジーンズ姿、久保は黒トップス＆ロングスカート姿でリラックスした笑みを浮かべて