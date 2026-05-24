石川県珠洲市長選で6選を決めた泉谷満寿裕氏（中央）＝24日午後、珠洲市2024年の能登半島地震と豪雨で大きな被害が出た石川県珠洲市で24日、任期満了に伴う市長選が投開票され、無所属現職泉谷満寿裕氏（62）が、無所属新人の元市議浦秀一氏（63）を破り6選を果たした。投票率は71.53％。地震後初めての市長選で、復興政策が主な争点となった。市では、地震と豪雨で災害関連死を含め、263人で最多の輪島市に次ぐ198人が亡くな