東日本大震災の復興支援に取り組んできたアーティストのＧＡＣＫＴさんが１６日、宮城県内の被災地を訪問し、全国から訪れたファン約４０人と共に献花を行った。ＧＡＣＫＴさんは震災直後から物資支援を自ら行い、２０１２年には南三陸町の追悼式に参加。被災地で自身のミュージックビデオの撮影も行ってきた。名取市閖上地区の市震災メモリアル公園では、山田司郎市長と郡和子仙台市長と合流。共に慰霊碑に花を手向け、鎮魂