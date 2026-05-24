◆大相撲夏場所千秋楽（２３日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が優勝決定戦で元十両の東同７７枚目・木竜皇（立浪）を下し、３場所連続の各段優勝を飾った。先場所も決定戦で顔を合わせた木竜皇に頭を下げて食らい付かれたが、小手投げで下し「（前に）出ようと思ったけど、土俵が滑ってしまって、ちょっと危ない流れになった。何とか勝って良かった。うれ