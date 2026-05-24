“マエノリ”ことモデルの前田典子（６０）が夫でモデル、俳優の日比野玲（６５）との沖縄旅行ショットを公開。ビキニ姿を披露し、話題となっている。前田は２４日、自身のインスタグラムを更新。「５月の石垣島お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫南国最高」と記し、黒のビキニを着てプールに浮かぶショットやビーチを歩くショット、夫婦ショットをアップ。「綺麗な石垣ブルーの海に入ってアーシングもできた