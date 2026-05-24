日本代表FW上田綺世が24日にインスタグラム(@bee18_official)を更新し、生まれたばかりの長女と過ごす写真を掲載した。エールディビジで日本人初の得点王に輝いた上田は、ワールドカップに向けた国内トレーニングに向けて帰国。4月29日に長女の誕生を発表していたなか、シーズンを終えて家族と過ごす束の間のひと時を過ごせたようだ。「家族からパワーたくさんもらいました!短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります!