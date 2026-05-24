日本人最多のギネス世界記録を持つお笑い芸人・チェリー吉武（４５）が、２３日に英国の世界的オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント（ＢＧＴ）」の準決勝ステージに生出演。惜しくも決勝進出は逃したものの、チェリーは現地から電話取材に応じ、「引き続きチェリーファイトしていきます！」と夢の舞台への再挑戦を力強く誓った。主婦から世界的歌手となったスーザン・ボイルら、数多くのスターを輩出してきた同番