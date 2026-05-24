仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で松永久秀役を演じる竹中直人のオフィシャルコメントが到着。織田信長を裏切って敗れ去る役どころに「死んだはずの久秀が実は生きていた…！なんてことはないかしら…なんてことを思ったりもしましたが、それはないですね（笑）」と語っている。【写真】戦国の世生き抜いた松永久秀を演じ切った！圧巻の場面写真本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟