アニメ作品の声優としても活躍する９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介が、競馬の武豊騎手の特別ムービーで、声優としてナレーションを担当したことを報告した。佐久間は２４日、自身のＸを更新。武のデビュー４０周年記念の公式Ｘの投稿をリポストして「このたび、【武豊デビュー４０年記念特別ムービー】ＴｈｅＤｅｒｂｙＤｒｅａｍＧｏｅｓＯｎ〜鳴りやまない、ダービーの夢〜に声優として