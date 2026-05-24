元アイドルグループ・SKE48の藤本冬香が18日、自身のインスタグラムを更新。初写真集「無防備な私」(KADOKAWA)を同日に発売したことを報告した。 【写真】始球式ではカープカラーの赤はにかみ黄色ワンピもめちゃいい 藤本は「小さい頃からアイドルが好きで、推しの写真集も家に沢山あって。憧れでした。」と記し、「まさかアイドルを卒業してから、写真集を出せるなんて本当に思ってもみなかったです。