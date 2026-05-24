アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーでグラビアアイドルの里仲菜月が、5月19日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）5月26日号の「美女地図～私が主人公～」に登場した。 【写真】むちむちボディから圧巻のマシュマロ グラビア界のミューズが同誌に初登場！アトリエを舞台に、その芸術的なむちむちボディを披露した。顔や体に絵の具をつけ、真っ赤な衣装からはあふれんばかりの果実をのぞか